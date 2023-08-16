БЕБ витратило річний бюджет і просить Кабмін про дофінансування – Forbes

Станом на середину серпня Бюро економічної безпеки витратило майже весь річний бюджет, пише Forbes Ukraine з посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії з БЕБ та уряду. За даними видання, грошей у бюро вистачить максимум до вересня-жовтня.

Зокрема, ще на початку червня керівництво ВЕБ запросило в уряду додаткове фінансування на 2023 рік. Йдеться про внесення змін до держбюджету на 2023 рік щодо збільшення видатків для БЕБ у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки». При цьому через фінансову скруту в бюро вже почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки власним коштом.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня" , - заявив голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

Зокрема, згідно з зверненням бюро до уряду, дефіцит коштів для оплати праці на 2023 рік становить 381 млн грн.

Керівництво БЕБ у зверненні зазначило, що поточний річний бюджет покриває лише 20% потреби бюро при повному його комплектуванні. Саме тому в бюро просять збільшити фінансування, яке підтримала Рада громконтролю.

Однією із причин утворення дефіциту є розширення штату. Зокрема, в органі продовжуються конкурси на 200 посад, через що бюро не вклалося у рамки бюджету.

Водночас Котов стверджує, що через брак коштів керівництво БЕБ не могло провести навіть переатестацію кадрів, а також не може тепер скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров та його заступник Віталій Гагач подали у відставку. Новим тимчасовим керівником буде інший заступник директора Андрій Пащук.

У квітні Кабінет Міністрів звільнив з посади директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який керував бюро з моменту запуску восени 2019 року.