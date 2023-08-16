Міноборони РФ лякає росіян членистоногими і хантавірусами з України

У Міноборони РФ розповіли росіянам, як США експериментують в Україні з членистоногими, хантавірусами і конго-кримською геморагічною лихоманкою для розробки біологічної зброї, повідомляє Українська правда.

Таку заяву зробив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ Ігор Кирилов на брифінгу.

"Представники інституту (інфекційних хвороб сухопутних військ США - ред.) активно вели (в Україні - ред.) проєкти під кодовою назвою UP-1 і UP-8.

У рамках цих проєктів вивчали можливість використання членистоногих для поширення рикетсій (рід бактерій - ред.), вірусу кліщового енцефаліту, а також збудників конго-кримської геморагічної лихоманки та хантавірусів" , – заявив він.

Кирилов не вперше робить подібні заяви. У березні 2022 року він стверджував, що проєкт UP-1 з вивчення рикетсій і вірусу кліщового енцефаліту у членистоногих розгорнутий на північному заході України.

Про конго-кримську лихоманку Кирилов розповідав у липні минулого року, заявляючи, що Німеччина нібито проводила в Україні "скринінг сприйнятливості місцевого населення до конго-кримської лихоманки, щоб виявляти нові регіональні генотипи вірусу".

"Проєкти американського військового відомства (у різних країнах - ред.) спрямовані насамперед на вивчення потенційних агентів біологічної зброї – сибірської виразки, туляремії, коронавірусів, а також збудників економічно значущих інфекцій – патогенного грипу птахів, африканської чуми свиней" , – зазначив він.

Зокрема, раніше він заявляв, що під час проєкту UP-2 на "українських біооб'єктах" США нібито впроваджували систему віддаленого моніторингу захворюваності на туляремію та сибірську виразку.