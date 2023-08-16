Приватбанк запустив функцію перевірки ділової репутації партнерів по бізнесу

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації", яка дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу - про компанії та ФОП.﻿ Про це Приватбанк повідомляє в соцмережах, повідомляє Економічна правда.

Перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів можна у додатку "Приват24 для бізнесу".

Сервіс надає наступну інформацію про компанії та ФОП:

актуальні реєстраційні дані,

наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій,

дані про обтяження рухомого майна,

заборони на участь у тендерах,

податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків),

дані про судові справи,

дані про виконавчі провадження.

Щоб скористатися послугою у мобільному додатку необхідно перейти у меню "Послуги", вибрати "Досьє ділової репутації", ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути "Шукати".

У вебверсії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг слід виконати пошук за назвою "Досьє ділової репутації", натиснути кнопку "Підключити", а далі "Відкрити". Для перегляду інформації за контрагентом необхідно ввести ЄДРПОУ або ІПН та натиснути "Шукати".

Також клієнти Приватбанку зможуть онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.

Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації", необхідно натиснути кнопку "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Далі натиснути кнопку "Додати компанію", ввести ЄДРПОУ або ІПН і натиснути "Додати".

Про будь-які зміни в досьє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці "Приват24 для бізнесу".

У Приватбанку уточнили, що моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів - безплатний.