Newsweek пише про "заміну Залужного". У Міноборони це назвали пропагандою РФ

Американський журнал Newsweek із посиланням на "джерела, близькі до українського уряду", написав про нібито можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним. У Міноборони журналістам заявили — це російська пропаганда, повідомляє Ліга.net.

Видання із посиланням на аноніма заявило про "розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу".

Також у матеріалі йдеться, що "незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні".

У Міністерстві оборони відмовилися коментувати вкиди від "джерел", але заявили журналістам, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв'язок.

"Завдання — приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги" , — сказав представник відомства.

Він зазначив, що повідомлення про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни.

З початку повномасштабного вторгнення Москва активно вкидає фейки через соцмережі та медіа про нібито "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським та головкомом Збройних Сил України Валерієм Залужним. Це неодноразово спростовувалося представниками українського керівництва, а глава держави заявляв, що задоволений роботою генерала та довіряє йому.