На Закарпатті з'явиться новий пункт пропуску з Румунією

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону на Закарпатті – біля села Біла Церква над Тисою, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 15 серпня

Згідно з проєктом угоди між українським Кабміном та урядом Румунії, новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон має з’явитися між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), які розділяє річка Тиса.