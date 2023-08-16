Міноборони РФ заявило про знищення безпілотника над Кримом
Міністерство оборони Росії заявило про знищення безпілотника над територією окупованого Криму. Відповідне повідомлення з’явилося у телеграм-каналі російського відомства, повідомляє Радіо Свобода.
Стверджується, що безпілотник був "літакового" типу, а збили його нібито близько 11-ої години ранку. У запуску безпілотника в Міноборони Росії звинуватили українську владу.
Українська сторона звинувачення РФ не коментувала.
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