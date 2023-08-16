Politico: Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною

Банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами через занепокоєння, пов'язане з санкціями проти Росії та відмиванням грошей. І це шкодить ширшим зусиллям щодо підтримки виснаженої війною економіки України, повідомляє Дзеркало тижня.

У листі до міністра фінансів Великобританії Ендрю Гріффіту, з яким ознайомилося видання Politico, співголова Британо-української торгової палати (BUCC) Бейт Томс писав, що британські фірми все частіше "бояться торгувати з Україною з Великобританії" через ризик втратити доступ.

У листі, датованому 26 липня і також надісланому міністру бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрату Гані, йдеться, що BUCC отримала численні скарги від фірм, чиї банківські рахунки були закриті. Інші підприємці скаржилися, що їхні спроби відкрити рахунки було відхилено через ведення бізнесу в Україні.

«Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляють у відкритті рахунків, якщо передбачається якась торгівля з Україною» , – йдеться у листі Томса.

Банки наполягають на тому, що вони повинні дотримуватися своїх законодавчих та регуляторних зобов'язань, у тому числі щодо дотримання західних санкцій проти Росії, яка окупувала частину України. Банки стверджують, що транзакції, пов'язані з непідконтрольними уряду українськими регіонами, – це складний процес і можуть виникати затримки під час перевірок. Вони наполягають, що торгівля з Україною повністю не заборонена.

Томс, однак, хоче, щоб під час розпочатого урядом перегляду процесу зняття з банківських рахунків політично значимих осіб (PEP) також було вивчено питання, як британські банки проводять бізнес-транзакції з Україною.

«Якщо торгівля Великобританії з Україною буде неможлива для малих та середніх підприємств, постраждають британська та українська економіки, що нашкодить здатності України фінансувати свою оборону та зробить її ще більш залежною від іноземної допомоги» , – застерігає він.

У листі Томса наголошується, що «десятиліття тому» Україна була визначена британськими банками як «ризикована юрисдикція для бізнесу їхніх клієнтів», але він наполягає на тому, що «з того часу Україна значно покращила своє верховенство права».

Друга бізнес-група, з якою зв'язалося видання Politico, називається «Британо-українська ділова рада». Її співзасновником виступає "Лондонська торгово-промислова палата". Ця організація ще у січні погодилася з тим, що надмірно обережний підхід британських банків перешкоджає економічним зв'язкам між двома країнами.

«Втручання британських банків дуже впливає на всіх нас, хто робить все можливе, щоб підтримати Україну в цей травматичний для неї період» , - сказав Джеймс Уоткінс, секретар «Британо-української ділової ради» та керівник відділу політики «Лондонської торгово-промислової палати ».

Закриття банківських рахунків стало «постійною проблемою для британського малого та середнього бізнесу», - додав він, зазначивши, що це стосується не лише України, а й інших ринків.

Стримування відновлення України

Дискусії довкола відновлення зруйнованої економіки України залишаються актуальним питанням для уряду Британії. І у червні він виступив співорганізатором Конференції з відновлення України для світових лідерів та фінансистів, що відбулася у центрі Лондона.

Відкриваючи конференцію, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак закликав уряди працювати у тандемі з міжнародними фінансовими установами та бізнес-лідерами, щоб допомогти прискорити відновлення України.

«Британський уряд продовжуватиме відігравати свою повну роль» , – пообіцяв він, оголосивши про «багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України».

Але у відповідь на лист Томса спікер Казначейства Великобританії заявив, що питання фірм, які торгують з Україною, «не входить» у сферу його поточної перевірки за рахунками пов'язаних з політикою осіб, адже вона не стосується компаній.

«Ми продовжуємо твердо підтримувати Україну, надаючи значну військову та гуманітарну допомогу» , - додав представник британського казначейства.

Том Кіттінг, директор Центру досліджень фінансових злочинів та безпеки Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), сказав, що такі заяви не дуже втішать постраждалий бізнес.

Ризикований бізнес?

Точний масштаб проблеми не зрозумілий, оскільки офіційні дані не публікуються, а бізнес часто боїться обговорювати свої банківські проблеми публічно. Обидві бізнес-групи, згадані вище, наводили численні приклади, коли їхні члени втрачали рахунки, відмовлялися у відкритті рахунків або скасовувалися або затримувалися транзакції через їхню співпрацю з Україною.

Проблеми для британського малого та середнього бізнесу, які торгують з Україною, існували ще до вторгнення Володимира Путіна у лютому 2022 року, але експортери стверджують, що вони посилились із початком війни.

Банки розглядаються як перша лінія захисту від відмивання грошей, щоб запобігти попаданню нечесно отриманих коштів у фінансову систему. Регулятори очікують, що вони відзначатимуть підозрілі транзакції та перевірятимуть законність походження грошей після таких скандалів, як відмивання 200 мільярдів євро через естонське відділення Danske Bank у період з 2007 по 2015 рік.

«Торгівля з Україною стала набагато складнішою після початку війни, оскільки банки орієнтуються на західні санкції проти Росії, яка зараз окупувала частину України, а також застосовують закони про боротьбу з відмиванням грошей. Однак Україна не входить до британського списку третіх країн із високим ризиком відмивання грошей, що вимагає від компаній застосовувати посилені заходи належної перевірки клієнтів» , – пише Politico.

Багато хто з постраждалих підприємств вважає, що банки просто надто не схильні до ризику. Уоткінс сказав, що розуміє занепокоєння банків, але закликав до «підходу, заснованого на здоровому глузді», коли «ви зменшуєте ризик настільки, наскільки це можливо, визнаючи, що йдеться про дуже складну ситуацію»