Румунія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 – президент

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна візьме участь у підготовці українських військовослужбовців та розмістить майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, повідомляє Новое время.

Про це він заявив у промові з нагоди Дня ВМС Румунії.

За словами Йоганніса, майбутній центр який обслуговуватиме як пілотів з Румунії та країн-членів НАТО, так і українських пілотів.

Він додав, що паралельно його країна продовжуватиме надалі підтримувати європейський шлях України та виступатиме за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях.

Йоганніс наголосив, що разом з іншими членами НАТО, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, у її боротьбі за мир і свободу.

6 липня Румунія повідомила, що відкриває регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступним для її союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною. Попередньо відомо, що навчання проходитиме у Румунії та Данії.