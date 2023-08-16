ЗСУ показали кадри деокупації Урожайного

ЗСУ показали кадри деокупації Урожайного
Фото: deepstatemap.live

Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського опублікували відео деокупації Урожайного Донецької області.

"Військові 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського разом із побратимами 38 окрема бригада морської піхоти, а також за участю інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне" , - йдеться у співрозмовнику.

Вранці 16 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині.

Нагадаємо, представник Пентагону Пет Райдер заявив, що хоча ситуація на полі бою в Україні складається не ідеально, ЗСУ зробили диво, зумівши відтіснити росіян на оборонні позиції. За його словами, Сили оборони розробили та реалізували видатні можливості у дуже короткий проміжок часу.

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