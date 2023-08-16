В Запорізькій ОВА заперечили повідомлення про запланований Росією "теракт на ЗАЕС"
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заперечив повідомлення в медіа про ймовірність терористичної атаки, яку російські військові наразі нібито планують на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Радіо Свобода.
"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", – заявив він.
Малашко назвав "відкритим питанням" те, навіщо українські медіа поширюють ці повідомлення.
Раніше сайт "ТСН" поширив повідомлення, що Володимир Путін нібито наказав підірвати окуповану Запорізьку атомну електростанцію наприкінці серпня – на початку вересня. Джерелом повідомлення став телеграм-канал "Генерал СВР", який сам ТСН назвав "проросійським".
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