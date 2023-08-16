Уряд послабив контроль за цінами на соціально значущі продукти
Кабмін знизив періодичність проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари, повідомляє Економічна правда.
Відповідні зміни були внесені до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року, заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з оновленим розпорядженням уряду, Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.
Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.
Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гострореспіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.
У липні 2023 року Кабмін продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список.
Згідно з постановою №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану" було встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану.
З переліку виключено: цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту борошна), та масло вершкове жирністю 72,5%.