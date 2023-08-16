Як зміниться освітня програма в українських школах
Період пандемії Covid-19 і повномасштабної війни є справжнім випробуванням для української освіти. Внаслідок цього відбулися значні втрати знань, навичок, спілкування з однолітками тощо. Для того, щоб надолужити всі прогалини, в Україні розробили алгоритм дій. Про це йдеться в рекомендаціях МОН.
Що передбачає розроблена програма
Відповідно до неї розробили 10 принципів для всіх учасників навчального процесу, які допоможуть запобігти негативним наслідкам.
Для учнів:
- програма з надолуження освітніх втрат відповідає всебічним потребам учнів
- освітнє середовище є фізично та емоційно безпечним; у ньому існують плани запобігання, готовності та реагування на надзвичайні ситуації
- навчальна програма з надолуження освітніх втрат скорочена; пріоритет надається найважливішим компетенціям, їхній інтеграції та закріпленню
- навчальний час, форма навчання та іспити можуть бути адаптовані
- програма з надолуження освітніх втрат ефективно використовує індивідуальний підхід до навчання
Для вчителів:
- вчителі повертаються до освітнього процесу; їхній добробут підтримується після перерви у викладанні
- вчителям надаються можливості та ресурси для залучення всіх учнів та впровадження програми з надолуження освітніх втрат
Для батьків:
- учні, їхні сім'ї та громади отримують інформацію, залучаються до консультацій та беруть активну участь у розробленні та реалізації програми з надолуження освітніх втрат
Способи для заповнення прогалин в освіті
У початковій та середніх школах будуть робити акцент на найважливіших предметах: українська мова (читання та письмо для початкової школи), математика та українська мова та література (для середньої школи).
Крім того, для 5-6 класів будуть активно працювати над відновленням роботи Нової української школи (НУШ).
Додамо, що вже з вересня 2023 року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів. Це потрібно для того, аби оцінити ефективність програм.
А щоб уникнути проблем з психічним здоров'ям вчителів і дітей будуть впроваджувати:
- навчання вчителів надання психосоціальної та психоемоційної підтримки
- інтеграцію соціально-емоційного навчання в освітній процес
- відстежування психічного стану дітей
- перенаправлення до професійної допомоги у складних випадках
- супервізію для вчителів
У МОН виділили найпопулярніші проблеми, які вже виникали та можуть з'явитися знову, разом із рішеннями:
- перевантаження вчителів та учнів (проблема) - програми повинні включати лише ключові теми та предмети (рішення)
- недостатньо навичок у вчителів - курси з підвищення кваліфікації
- недостатня кількість корекційних і педагогічних занять із дітьми з особливими потребами - доплати вчителям за ці заняття
- брак фінансування - пошук і налагодження зв'язків з міжнародними партнерами
Усі пропозиції Міністерства можна впроваджувати у трьох форматах навчання: очно, дистанційно та змішано.
Насамперед вони розраховані на ті регіони України, де освітні втрати є найбільшими:
- Дніпровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Луганська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- окремі громади в інших областях, що межують із РФ та Білоруссю, де заклади освіти працюють дистанційно через безпекову ситуацію
Зазначимо, що робота з освітніми втратами розрахована на перспективу та буде комплексно реалізована після деокупації та розмінування всіх тимчасово окупованих територій України.