Як зміниться освітня програма в українських школах

Як зміниться освітня програма в українських школах
Фото: Рixabay

Період пандемії Covid-19 і повномасштабної війни є справжнім випробуванням для української освіти. Внаслідок цього відбулися значні втрати знань, навичок, спілкування з однолітками тощо. Для того, щоб надолужити всі прогалини, в Україні розробили алгоритм дій.﻿ Про це йдеться в рекомендаціях МОН.

Що передбачає розроблена програма

Відповідно до неї розробили 10 принципів для всіх учасників навчального процесу, які допоможуть запобігти негативним наслідкам.

Для учнів:

  • програма з надолуження освітніх втрат відповідає всебічним потребам учнів
  • освітнє середовище є фізично та емоційно безпечним; у ньому існують плани запобігання, готовності та реагування на надзвичайні ситуації
  • навчальна програма з надолуження освітніх втрат скорочена; пріоритет надається найважливішим компетенціям, їхній інтеграції та закріпленню
  • навчальний час, форма навчання та іспити можуть бути адаптовані
  • програма з надолуження освітніх втрат ефективно використовує індивідуальний підхід до навчання

Для вчителів:

  • вчителі повертаються до освітнього процесу; їхній добробут підтримується після перерви у викладанні
  • вчителям надаються можливості та ресурси для залучення всіх учнів та впровадження програми з надолуження освітніх втрат

Для батьків:

  • учні, їхні сім'ї та громади отримують інформацію, залучаються до консультацій та беруть активну участь у розробленні та реалізації програми з надолуження освітніх втрат

Способи для заповнення прогалин в освіті

У початковій та середніх школах будуть робити акцент на найважливіших предметах: українська мова (читання та письмо для початкової школи), математика та українська мова та література (для середньої школи).

Крім того, для 5-6 класів будуть активно працювати над відновленням роботи Нової української школи (НУШ).

Додамо, що вже з вересня 2023 року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів. Це потрібно для того, аби оцінити ефективність програм.

А щоб уникнути проблем з психічним здоров'ям вчителів і дітей будуть впроваджувати:

  • навчання вчителів надання психосоціальної та психоемоційної підтримки
  • інтеграцію соціально-емоційного навчання в освітній процес
  • відстежування психічного стану дітей
  • перенаправлення до професійної допомоги у складних випадках
  • супервізію для вчителів

У МОН виділили найпопулярніші проблеми, які вже виникали та можуть з'явитися знову, разом із рішеннями:

  • перевантаження вчителів та учнів (проблема) - програми повинні включати лише ключові теми та предмети (рішення)
  • недостатньо навичок у вчителів - курси з підвищення кваліфікації
  • недостатня кількість корекційних і педагогічних занять із дітьми з особливими потребами - доплати вчителям за ці заняття
  • брак фінансування - пошук і налагодження зв'язків з міжнародними партнерами

Усі пропозиції Міністерства можна впроваджувати у трьох форматах навчання: очно, дистанційно та змішано.

Потрібно надолужити втрати. Стало відомо, як зміниться освітня програма в українських школах
Потрібно надолужити втрати. Стало відомо, як зміниться освітня програма в українських школах
Найбільш імовірні освітні втрати в Україні та їхнє розв'язання (скриншоти: mon.gov.ua)

Насамперед вони розраховані на ті регіони України, де освітні втрати є найбільшими:

  • Дніпровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • окремі громади в інших областях, що межують із РФ та Білоруссю, де заклади освіти працюють дистанційно через безпекову ситуацію

Зазначимо, що робота з освітніми втратами розрахована на перспективу та буде комплексно реалізована після деокупації та розмінування всіх тимчасово окупованих територій України.

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