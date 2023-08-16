Кулеба: Країни Глобального Півдня раїни можуть змусити РФ змінити свою позицію щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Глобального Півдня можуть колективно вплинути на Росію та змусити її змінити позицію щодо війни проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв’ю Arab News.

Він зазначив, що такі країни, як Китай, Туреччина та Саудівська Аравія, мають особливі відносини з Росією.

"Можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію" , – сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС, мета України полягає в об’єднанні держав, які хочуть змінити ситуацію і припинити війну.

"Разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усієї міжнародної спільноти" , – наголосив він.

Кулеба відкинув думку, що серед держав Глобального Півдня є побоювання з приводу того, що відносини з Росією можуть бути поставлені під загрозу. Він наголосив – країни Півдня багато втратили через російську агресію.