ДБР викрило схему заробітку на ухилянтах у психіатричній лікарні Миколаєва

Працівники Держбюро розслідувань викрили в Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я масштабну схему заробітку на ухилянтах. Щомісячний заробіток на фейкових довідках перевищував сотню тисяч доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За даними слідства, схему організував директор медзакладу. Він залучив до цього підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором "клієнтів".

"Документи" з вигаданими психічними хворобами, які були підставою для зняття з військового обліку, коштували 1,5 тисячі доларів США. Щомісячно фігуранти оформлювали таких фіктивних медичних документів на понад 100 тис. доларів США.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час передачі меддовідок та отримання за них хабаря.

Наразі правоохоронці розв’язують питання про оголошення підозри директору медзакладу та правоохоронцю за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до 10 років з конфіскацією майна.

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, під час яких були вилучені документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності, кажуть у ДБР.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема лікарів, які безпосередньо виписували довідки.