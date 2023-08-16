Чиновник НАТО вибачився за свої слова про територіальну поступку Росії

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в його коментарі норвезькому порталу VG.

Єнссен зазначив, що його заява була "частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб".

"Це була помилка" , – додав посадовець Альянсу.

Він зазначив, що вчорашня заява про "членство в обмін на території" потребує уточнення після того, як викликала резонанс у ЗМІ.

"Якщо – і я наголосив, якщо – ви доходите до точки, коли можете вести переговори, військова ситуація на полі бою, те, хто що контролює, буде абсолютно грати центральну роль і обов’язково матиме вирішальний вплив на те, який вигляд матиме можливий результат цієї війни" , – зазначив Єнссен.

Саме тому, додав посадовець Альянсу, "вкрай важливо, що ми підтримуємо Україну тим, чого вона потребує".

Крім того, керівник апарату Столтенберга згадав і про необхідність надання Києву "гарантій безпеки", аби попередити повторення подій 2014 і 2022 років – агресії з боку Росії.

Єнссен окремо підкреслив, що саме Україна має вирішити, на яких умовах вона буде готова почати переговори з Москвою і про що буде вести ці переговори.

Нагадаємо, у вівторок керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

МЗС України назвало такі дискусії "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що вони підіграють російському наративу.