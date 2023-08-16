Швейцарія остаточно приєдналась до 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення запровадити санкції проти Росії відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень, ухвалених членами Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Швейцарія ще в червні частково впровадила пакет санкцій ЄС, внісши до свого чорного списку понад сотню фізичних та юридичних осіб. Із вечора середи, 16 червня, набудуть чинності й інші заходи.

Йдеться, серед іншого, про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному посиленню Росії, ще 87 компаніям, зокрема компаніям з третіх країн, які постачали такі товари до Росії.

Крім того, розшириться список товарів, на які поширюється заборона на експорт до Росії й транзит через неї, а також заборонятиметься продаж до РФ прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці, пов’язаних із підсанкційними товарами.

У фінансовому секторі Швейцарія розширює заборону на продаж російським громадянам та юридичним особам цінних паперів, деномінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держав-членів ЄС.

Швейцарія раніше послідовно приєднувалась до всіх обмежень, запроваджених Євросоюзом проти РФ у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Рада Європейського Союзу 23 червня остаточно затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.