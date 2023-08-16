ЦВК хоче понад 9,5 млрд на вибори президента й депутатів у 2024 році

Центральна виборча комісія затвердила орієнтовний обсяг видатків на вибори президента й народних депутатів у 2024 році, повідомляє Економічна правда.

Відповідну постанову від 15 серпня 2023 року оприлюднено на сайті ЦВК.

Зазначається, що указані розрахунки були здійснені для Мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік.

Згідно з розрахунками ЦВК, орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік, склав понад 5,4 млрд грн.

Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 млрд грн.

Проведення виборів депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів на 2024 рік коштуватиме державі 653,3 млн грн.

Центральна виборча комісія констатує, що обсяги видатків для проведення виборів у 2024 році визначено орієнтовно.

"Вони можуть бути переглянуті, зокрема з урахуванням остаточних наслідків збройної агресії Російської Федерації та особливостей проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану" , - йдеться в постанові.

Сума, зокрема, залежатиме від знищення критично важливих об’єктів інфраструктури, у тому числі виборчої інфраструктури, значні міграційні процеси тощо.

Також, у ЦВК наголошують, що розрахунок видатків на вибори в 2024 році здійснювався відповідно до положень статті 20 Виборчого кодексу України, згідно з якою в разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів (у разі, якщо виборчий процес був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану).