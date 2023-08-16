Бюро економічної безпеки отримало нового тимчасового директора

Новим виконуючим обов’язків директора Бюро економічної безпеки України став Андрій Пащук, який до цього обіймав посаду заступника голови відомства, повідомляє Новое время.

Як повідомили у БЕБ, попередній в.о. директора Едуард Федоров був звільнений за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

"Андрій Вікторович Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України. Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання" , — сказано у повідомленні.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі нардеп від голосу Ярослав Железняк: «Насправді пан Пащук виконує обов’язки тво директора вже десь місяць, але добре, що нарешті є комунікація».

Железняк додав, що попереднє керівництво БЕБ принаймні з кінця липня перебуває у відпустках та на лікарняних.

З 1997 по 2017 роки Андрій Пащук, 1980 року нароження, перебував на службі на оперативних та керівних посадах у правоохоронних органах.

Зокрема, у 2012 році, перебуваючи на посаді заступника начальника управління ГУ по боротьбі з оргзлочинністю МВС був призначений президентом Віктором Януковичем членом штабу з забезпечення проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу.

З 2018 по 2019 працював у приватних структурах.

З 2019 по 2022 — в апараті РНБО.