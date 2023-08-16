Мер Москви заявив, що в Україні воюють майже 45 тисяч москвичів

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито майже 45 тисяч москвичів беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське видання Медуза з посиланням на заяву Собяніна на форумі "Територія смислів".

"45 тисяч москвичів сьогодні воюють у зоні СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Це значна частина з тих, хто там перебуває".

За його словами, у Москві мобілізували близько 20 тисяч осіб. Ще близько 20 тисяч людей пішли на війну як контрактники і добровольці.

Собянін додав, що ще щонайменше 5 тисяч становлять професійні військові з Москви.

Медуза нагадує, що наприкінці липня Собянін наводив інші дані − 26 липня він заявляв, що на службу за контрактом записалися 10 тисяч жителів Москви і 20 тисяч були мобілізовані.

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