Верещук прокоментувала чутки про можливий перехід до Міноборони

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, що про її перехід до Міністерства оборони наразі не йдеться, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява Верещук у Telegram і в коментарі "Радіо Свобода".

"Деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони... Про мій перехід до Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є".

Водночас, тиждень тому в інтерв'ю РС, на запитання, чи погодилася б вона обійняти посаду міністра оборони зараз, Верещук відповіла, що "виконає будь-яку волю президента та уряду" і має "скіли, які дозволять ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність".

Втім наразі, мовляв, бачить себе саме в Мінреінтеграції.

"У нас є верховний головнокомандувач, він вирішує. Я виконаю будь-яку волю президента і уряду. Тому що у воєнний час немає "хочу-не хочу", "погоджусь-не погоджусь". Я – людина військова. Тому я чітко знаю, що таке наказ і що таке розпорядження. Скажуть піти – я піду, скажуть ні, я не буду йти. Але я бачу себе більше там зараз, де я є".

Верещук про можливість очолити Міноборони...відео - "Радіо Свобода" pic.twitter.com/jUlOzGS6Qb ВІДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 16, 2023

Наприкінці минулого тижня "Українська правда" повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну для міністра оборони Олексія Резнікова. За даними УП, Ірина Верещук виявляла бажання очолити Міноборони.