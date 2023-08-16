Верещук прокоментувала чутки про можливий перехід до Міноборони

Верещук прокоментувала чутки про можливий перехід до Міноборони
Фото: sluga-narodu.com

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, що про її перехід до Міністерства оборони наразі не йдеться, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява Верещук у Telegram і в коментарі "Радіо Свобода".

"Деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони... Про мій перехід до Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є".

Водночас, тиждень тому в інтерв'ю РС, на запитання, чи погодилася б вона обійняти посаду міністра оборони зараз, Верещук відповіла, що "виконає будь-яку волю президента та уряду" і має "скіли, які дозволять ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність".

Втім наразі, мовляв, бачить себе саме в Мінреінтеграції.

"У нас є верховний головнокомандувач, він вирішує. Я виконаю будь-яку волю президента і уряду. Тому що у воєнний час немає "хочу-не хочу", "погоджусь-не погоджусь". Я – людина військова. Тому я чітко знаю, що таке наказ і що таке розпорядження. Скажуть піти – я піду, скажуть ні, я не буду йти. Але я бачу себе більше там зараз, де я є".

Наприкінці минулого тижня "Українська правда" повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну для міністра оборони Олексія Резнікова. За даними УП, Ірина Верещук виявляла бажання очолити Міноборони.

Новини

Популярні теми форуму

analytics
Close button