США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між РФ і КНДР

Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві відомства.

Санкції запроваджені проти компанії "Дефенс Іінжинірінг" із Казахстану, "Верус" із Росії та "Версор" зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та Росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї.

Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до РФ.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.