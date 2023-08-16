Соратник Гіркіна-Стрєлкова оголосив про розпуск "клуба розсерджених патріотів"
Російську провоєнну організацію "Клуб розсерджених патріотів" після арешту Ігоря Гіркіна (Стрілкова) буде розпущено, повідомляє Ділова столиця.
Про це в Telegram оголосив соратник Гіркіна, російський пропагандист Максим Калашніков у вівторок, 15 серпня.
"На жаль, клуб виявився невідповідною структурою. Його паралізували міжособистісні конфлікти, хоча ідея у нас одна. Тому зараз думаємо і працюємо над новою формою руху. Здаватися не збираюся. І плисти за течією", — пафосно заявив Калашніков.
За його словами, "розколи та сварки притаманні кожному об'єднанню".
"І не треба поминати комуністів! РСДРП відразу ж розламалася на більшовиків і меншовиків. І більшовики ще довго ділилися на різні фракції та ухили, поки (радянський диктатор Йосип Сталін — "ДС") Сталін силою не забезпечив єдність. Та й те, як потім з'ясується, зовнішню, але аж ніяк не внутрішню", — пише Калашніков.
Він та його соратники збираються "шукати нову форму".
"Їй точно знадобляться і ресурси, і оргапарат. На одному ентузіазмі йти – отримувати порції провокаторів та міських божевільних, нові чвари та конфлікти. Але боротьба за Ігоря Стрєлкова – наше спільне. Як і недопущення розвалу РФ через невдачу у війні", — заявив Максим Калашніков.
Український журналіст та блогер Денис Казанський констатував, що "клуб" припиняє свою діяльність дуже безславно.
"Друг Стрєлкова Максим Калашніков написав, що всі розсварилися і діяльність патріотів паралізовано. Рятувати Росіюшку більше нікому. Який же ор", — пише Казанський.
Нагадаємо, 21 липня Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ухвалив відправити його до СІЗО, де Гіркін-Стрєлков перебуватиме мінімум до 18 вересня.
Крім того, російські силовики засекретили справу Гіркіна-Стрєлкова.