Соратник Гіркіна-Стрєлкова оголосив про розпуск "клуба розсерджених патріотів"

Російську провоєнну організацію "Клуб розсерджених патріотів" після арешту Ігоря Гіркіна (Стрілкова) буде розпущено, повідомляє Ділова столиця.

Про це в Telegram оголосив соратник Гіркіна, російський пропагандист Максим Калашніков у вівторок, 15 серпня.

"На жаль, клуб виявився невідповідною структурою. Його паралізували міжособистісні конфлікти, хоча ідея у нас одна. Тому зараз думаємо і працюємо над новою формою руху. Здаватися не збираюся. І плисти за течією" , — пафосно заявив Калашніков.

За його словами, "розколи та сварки притаманні кожному об'єднанню".

"І не треба поминати комуністів! РСДРП відразу ж розламалася на більшовиків і меншовиків. І більшовики ще довго ділилися на різні фракції та ухили, поки (радянський диктатор Йосип Сталін — "ДС") Сталін силою не забезпечив єдність. Та й те, як потім з'ясується, зовнішню, але аж ніяк не внутрішню" , — пише Калашніков.

Він та його соратники збираються "шукати нову форму".

"Їй точно знадобляться і ресурси, і оргапарат. На одному ентузіазмі йти – отримувати порції провокаторів та міських божевільних, нові чвари та конфлікти. Але боротьба за Ігоря Стрєлкова – наше спільне. Як і недопущення розвалу РФ через невдачу у війні" , — заявив Максим Калашніков.

Український журналіст та блогер Денис Казанський констатував, що "клуб" припиняє свою діяльність дуже безславно.

"Друг Стрєлкова Максим Калашніков написав, що всі розсварилися і діяльність патріотів паралізовано. Рятувати Росіюшку більше нікому. Який же ор" , — пише Казанський.

Нагадаємо, 21 липня Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і ухвалив відправити його до СІЗО, де Гіркін-Стрєлков перебуватиме мінімум до 18 вересня.

Крім того, російські силовики засекретили справу Гіркіна-Стрєлкова.