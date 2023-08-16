Зеленський провів засідання ставки: що обговорили
Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача 16 серпня, повідомляє Ділова столиця.
Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.
"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно", — розповів президент.
Він додав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках.
"З головкомом та Міноборони була розмова про боєприпаси, а з віцепремʼєр-міністром Федоровим та Держспецзвʼязоком – про дрони і загалом про технологічні можливості України", — зазначив глава держави.