РФ підтвердила удар по шведському заводу в Луцьку: каже, це військовий об’єкт

Посольство Росії у Швеції в середу в хамському коментарі підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF у ніч проти вівторка, заявивши, що він є легітимною військовою ціллю, повідомляє Європейська правда.

Таке випливає із заяви російського посольства.

Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".

"Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова", – стверджується в коментарі.

Після цього посольство РФ скочується в прямі погрози, обіцяючи, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".

"Європейській правді" не вдалось знайти у відкритих джерелах хоча б якогось повідомлення про співпрацю SKF та "Укроборонпрому". Згідно з офіційним повідомленням компанії, її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники, "насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості".

Також посольство Росії у своїй заяві промовчало про загибель трьох працівників заводу SKF у Луцьку.

Нагадаємо, під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".