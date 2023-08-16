У МЗС Індії підтвердили, що Україну не запросили на саміт G20 та назвали причину

У МЗС Індії підтвердили, що Україну не запросили на саміт G20 та назвали причину
Фото: Facebook

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн, який проходитиме в Індії. Це пов'язано з тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє EFE.

Чиновник розповів, що Індія запросила на саміт дев'ять країн - Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. Крім них та членів Великої двадцятки, до участі у саміті не допустять жодні інші країни.

"G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН", - додав Джайшанкар.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться 9-10 вересня. Водночас на зустріч лідерів покликали російського диктатора Володимира Путіна.

До цього західні журналісти писали про те, що на саміті G20 можуть розпочатися нові переговори між Росією та Україною.

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