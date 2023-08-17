На Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь у цивільному будинку – Генштаб
Через велику кількість поранених в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники встановили польовий шпиталь на території цивільного будинку. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.
"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів", – йдеться в повідомленні.
Через брак госпіталів росіяни використовують на окупованих територіях Запорізької області цивільні медичні заклади.