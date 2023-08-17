РФ залякує африканські країни, щоб ті припинили співпрацю з "Вагнером" – ISW

Міністерство оборони Російської Федерації може використовувати форум "Армія-2023" в Москві для тиску на деякі країни, щоб вони відмовилися від співпраці з приватною військовою компанією "Вагнер"﻿. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

За даними аналітиків, таким чином російська влада намагається залякувати деякі африканські країни, погрожуючи припинити надання військової та технічної підтримки, якщо їхнє керівництво не зупинить співпрацю з "Вагнером".

Міноборони Росії вже висунуло аналогічну вимогу владі Буркіна-Фасо, зазначають у ISW. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями "Вагнера", але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК "Вагнера" на користь ПВК, контрольованих міноборони Росії.

Раніше в ISW відзначали﻿, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно висвітлює дії своїх найманців в Африці та почав повністю уникати заяв про війну в Україні.