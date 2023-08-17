На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих з окупованої Горлівки – ЦНС

З початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 20 тисяч жителів окупованого міста Горлівка Донецької області, яких російські загарбники мобілізували до своєї армії.

Про це повідомили﻿ в Центрі національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста. Так, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ, аби заповнити втрати, й вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році" , – повідомили в ЦНС.

У ЦНС зазначають, що мобілізація жителів захоплених територій є міжнародним злочином.

"З мешканців окупованих територій формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють" , – йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву відзначають, що проведена торік мобілізація в самій РФ посилила соціальну напругу в російському суспільстві. Тому окупанти планують збільшити темпи мобілізації саме на тимчасово окупованих територіях, аби не "виводити своє населення з трансу пропаганди й не втратити популярність війни".