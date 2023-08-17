ГУР про ракетні обстріли: Усе, що вони виробляють, – випускають по Україні

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні. У Головному управління розвідки Міноборони заявили, що для атак використовують фактично все, що зараз виготовляють у країні-агресорці. Про це під час телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

Він також звернув увагу на те, чи зможе Росія відновити свої запаси ракет.

За словами Андрія Юсова, Росія від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, "значною мірою використала накопичений ракетний потенціал". Він пригадав, що були масовані атаки, під час яких по Україні запускали по 120 ракет за раз.

"Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, – одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає" , – констатував він.

Водночас слід розуміти, що загроза нікуди не зникла. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе. Тож, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.