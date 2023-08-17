РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах зникало світло – ОВА

Під ранок 17 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область двома ракетами.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під обстріл потрапив Новомосковський район області. Обійшлося без постраждалих.

Через обстріл без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Станом на зараз, проблему усунули, домівки знову з електрикою.

Інші наслідки атаки уточнюються.