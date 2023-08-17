РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах зникало світло – ОВА
Під ранок 17 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область двома ракетами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, під обстріл потрапив Новомосковський район області. Обійшлося без постраждалих.
Через обстріл без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Станом на зараз, проблему усунули, домівки знову з електрикою.
Інші наслідки атаки уточнюються.