ЗСУ ліквідували 256 тисяч російських окупантів – Генштаб

ЗСУ ліквідували 256 тисяч російських окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 256 тисяч російських окупантів, зокрема за минулу добу – 480. Також 16 серпня ЗСУ знищили 24 безпілотники, 17 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків – 4329 (+5),
  • бойових броньованих машин – 8398 (+18),
  • артилерійських систем – 5169 (+17),
  • РСЗВ – 714 (+0),
  • засобів ППО – 486 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 314 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24),
  • крилатих ракет – 1406 (+2),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27),
  • спеціальної техніки – 773 (+0).

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