ЗСУ ліквідували 256 тисяч російських окупантів – Генштаб

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 256 тисяч російських окупантів, зокрема за минулу добу – 480. Також 16 серпня ЗСУ знищили 24 безпілотники, 17 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали: