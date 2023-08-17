ЗСУ ліквідували 256 тисяч російських окупантів – Генштаб
З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 256 тисяч російських окупантів, зокрема за минулу добу – 480. Також 16 серпня ЗСУ знищили 24 безпілотники, 17 артилерійських систем, 5 танків та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
- танків – 4329 (+5),
- бойових броньованих машин – 8398 (+18),
- артилерійських систем – 5169 (+17),
- РСЗВ – 714 (+0),
- засобів ППО – 486 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 314 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24),
- крилатих ракет – 1406 (+2),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27),
- спеціальної техніки – 773 (+0).