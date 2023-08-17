Українські військові знищили ще один гелікоптер Ка-52 – Олещук
Українські військові зранку 17 серпня знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Вертоліт збили бійці підрозділу зенітно-ракетних військ на Бахмутському напрямку.
Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили 314 російських гелікоптерів.