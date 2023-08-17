Українські військові знищили ще один гелікоптер Ка-52 – Олещук

Українські військові знищили ще один гелікоптер Ка-52 – Олещук
Фото: Alan Wilson

Українські військові зранку 17 серпня знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Вертоліт збили бійці підрозділу зенітно-ракетних військ на Бахмутському напрямку.

Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили﻿ 314 російських гелікоптерів.

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