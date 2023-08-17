Мін'юст вперше подав позов про націоналізацію активів Білорусі

Міністерство юстиції України у середу, 16 серпня, подало два нових позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді стягнення активів. В одному з них відповідачем буде Міністерство оборони Республіки Білорусь. Про це заявила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих, повідомляє ЛігаБізнес.

В межах позову до білоруського міністерства Україна збирається націоналізувати один авіаційний двигун та повітряний стартер.

Другий позов стосується групи компаній "Волга-Днєпр", у якої хочуть забрати шість авіаційних двигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан".

"Позов до "Волга-Днєпр" [...] надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації. Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії, наразі він арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії заморожені Німеччиною. Це сотні мільйонів доларів" , – сказала Богатих.

Відповідачами в цьому позові є нідерландська Volga-Dnepr Logistics B.V., московське ТОВ "Волга-Днєпр-Москва" і ТОВ "Авіакомпанія Волга-Днєпр" з Ульяновська.

У березні 2022 року Святошинський районний суд Києва заочно заарештував 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" в межах кримінального провадження, відкритого за заявою ДП "Антонов". Три літаки знаходяться у Німеччині, один – в Канаді.

"Волга-Днєпр" — найбільша вантажна авіагрупа Росії. На початку 2022 року вона займала понад половину російського ринку авіаційних вантажоперевезень.