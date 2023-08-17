У Білому домі розповіли, що відбувається з навчанням пілотів на F-16

У Білому домі заявили, що наразі США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочались якомога швидше, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Водночас він додав, що не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО – ред.) і саміту G7 президент (Джо Байден) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку" , – зазначив Кірбі.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв﻿, що Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими.