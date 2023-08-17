Генштаб: ЗСУ мали успіх південніше Урожайного, закріплюються на рубежах

Сили оборони України продовжують ведення наступу на трьох напрямках, південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби" , - зазначив він.

За словами речника, на Бахмутському напрямку українські захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас він підкреслив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки, додавши, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Також Ковальов поінформував, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямку.