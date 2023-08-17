ЗСУ знищили ще три човни росіян, які маневрували дельтою Дніпра – Гуменюк

Армія РФ продовжує використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області, 3 з них були знищені за минулу добу﻿. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

Минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро, зазначила військова. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля" , — сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.