Британська розвідка: взимку РФ обстрілюватиме інфраструктуру, але Україна готується
Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія, напевно, взимку буде атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, але Україна до цього готується, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 17 серпня.
За даними відомства, попри тиск війни Україна зможе забезпечити себе достатніми запасами палива протягом зимового періоду.
При цьому у розвідці допускають, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру продовжаться, однак "Україна продемонструвала минулої зими, що вона має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть у воєнних умовах".
"Україна ефективно мобілізувала свою вугільну галузь для підтримання виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом", – йдеться у повідомленні.