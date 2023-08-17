ЗСУ збили другий російський вертоліт Ка-52 за ранок

Воїни 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня − таким чином цього ранку оборонці України знищили уже два російські "алігатори", повідомляє Українська правда.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі" , – йдеться в повідомленні бригади.

Ворожий "алігатор" помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК.:

Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-ий "назавжди приземлений Ка-52", вартість якого сягає $16 млн.

Раніше 17 серпня українські військові збили﻿ вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку.

Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".