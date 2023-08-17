Пілоти незабаром розпочнуть навчання на F-16, це позитивні сигнали – ЗСУ

Україна потребує сучасних винищувачів F-16, коли б вони не надійшли, та сподівається, що затягування з процесом навчання пілотів й інженерів не буде. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачів" навряд чи почули б, я такі фрази навіть не вживаю, не хочу якусь зраду сіяти серед населення. У мене запитали (стосовно того - ред.), що в Америці заявили, що до кінця літа не отримають і т.д., я відповів: коли б ми їх не отримали, у нас виходу іншого немає.

Ми потребуємо цього озброєння – чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше - іншого виходу в нас немає, як іти до своєї мети. Така моя відповідь була тоді, така вона і зараз" , - сказав Ігнат, коментуючи поширені напередодні у ЗМІ повідомлення про те, що Україна не зможе отримати F-16 до кінця цього року.

Речник ПС нагадав, що Україна прагне отримати винищувачі ще з початку повномасштабної війни, усі гілки влади та військові відомства перебувають у тісній комунікації із західними партнерами.

"Україна зробила всі кроки для того, щоб це сталося якомога швидше, але стається - як стається. Але є й позитивні сигнали – те, що пілоти вже незабаром будуть навчатися. Сподіватимемося, що затягування процесу навчання пілотів, інженерного складу та ін. не буде", - підкреслив Ігнат.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники оголосили про створення авіаційної коаліції. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що навчання українських пілотів, які опановуватимуть американські винищувачі F-16, розпочнеться в серпні й займе щонайменше шість місяців.

Напередодні речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв﻿, що Україна не отримає винищувачі F-16 до кінця 2023 року.