Чи продовжиться транзит російського газу через Україну: відповідь міністра

Транзит російського газу до Європи через територію України спливає 2024 року. Його продовження залежатиме від того, чи Європа зможе обійтися без палива з РФ. Водночас Україна не виступатиме стороною переговорів із Росією щодо можливого продовження транзитної угоди, повідомляє Дзеркало тижня.

Такі слова Міністра енергетики України Германа Галущенка наводить Голос Америки. Чиновник сподівається, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.

«По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів із росіянами. По-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з погляду можливості Європи функціонувати взагалі без газу з Росії. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося» , – сказав Галущенко.

Міністр також зазначив, що поки що зарано прогнозувати, що відбудеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.

«Ми ж маємо справу з росіянами – вони можуть припинити дію цього контракту будь-якого дня. Це цілком очевидно, що це не пов'язано із юридичними формальностями» , – додав Галущенко.

За словами міністра, Україна вже цієї зими може відіграти значну роль у забезпеченні стабільності ринку газу в Європі. Незважаючи на війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, на думку Галущенка, лише зростатиме.