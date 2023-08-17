ISW: У РФ виникли проблеми з навчанням офіцерів середньої ланки

У російському інформаційному просторі дедалі частіше критикують російське військове командування за нездатність набрати та навчити ефективних офіцерів середньої ланки для керівництва російськими військами в Україні.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Деякі російські "воєнкори" нещодавно висловили розчарування військовими офіцерами середньої ланки та звинуватили їх у непотрібних бюрократичних заходах, поганому ставленні до поранених, наказах, які призводять до великих втрат та дезінформації вищого військового командування.

Один російський військовий блогер стверджував, що офіцер середньої ланки наказав своєму підрозділу запровадити додаткові бюрократичні заходи після візиту командувача військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії — ймовірно, генерал-лейтенанта Андрія Дьоміна — який спочатку радив уникати такої бюрократичної практики.

Деякі "воєнкори" стверджували, що гнів у російському інформаційному просторі, спрямований на військових офіцерів середньої ланки, має бути націлений на вищих посадових осіб, які призначили поганих командирів.

Також вони відзначають, що вище військове керівництво підтримує систему, яка не спроможна залучити та навчити нове покоління офіцерів середньої ланки, призначаючи старих і неефективних командирів на передову.

Один мілблогер зазначив, що російське військове командування та російське керівництво в цілому віддають перевагу лояльним, а не компетентним офіцерам, які не здатні навчати нових офіцерів, тоді як інший мілблогер стверджував, що РФ не усуне цю згубну культуру у своїй армії, не зробивши значних змін у складі російського військового керівництва.