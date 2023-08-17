У нових російських гелікоптерах та літаках є іноземні компоненти – ЗСУ

Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"На жаль, ці запчастини продовжують якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не тільки про "шахеди". Йдеться і про інші вироби військового призначення, які Росія продовжує виробляти. Тому що чимало ракет РФ сьогодні виробляє, а також гелікоптерів Ка-52 і літаків", – розповів Ігнат.

Спікер Повітряних сил підкреслив, що Росія не має технологій і виробництва компонентів для створення літаків, але вони сходять з конвеєра.

За інформацією групи Єрмака-Макфола, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають﻿ під санкціями.