Кулеба прокоментував чутки про свою можливу відставку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на чутки про свою можливу відставку, які почали з’являтися у ЗМІ на початку серпня.﻿ В ефірі телеканалу 1+1 він наголосив, що якщо чутки хтось поширює, значить, це комусь потрібно, повідомляє Новое время.

Кулеба нагадав, що його призначили на посаду глави МЗС України в березні 2020 року, а вже за пів року почали з’являтися розмови про відставку.

"Я працюю, жодна посада не вічна, і я абсолютно спокійно ставлюся до всього. Я на початку ще сказав, що піду за двох обставин: перша — якщо президент попросить мене піти. Друга — якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати" , — додав він.

На початку серпня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що в політичних колах пожвавилися розмови про можливу відставку Кулеби. Його місце нібито можуть зайняти заступник глави Офісу Андрій Сибіга або голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

У матеріалі також ішлося про те, що на сьогодні вплив глави МЗС на ухвалення зовнішньополітичних рішень зменшився, хоча президент Володимир Зеленський залишається прихильним до Кулеби.

Нібито причина цього в тому, що глава ОП Андрій Єрмак бачить у міністрі закордонних справ конкурента "не тільки на зовнішньополітичному треку, а й у постачанні інформації для Зеленського".