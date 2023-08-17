"Укрнафта" отримала мережу заарештованих АЗС "Татнафти"

Уряд передало в управління ПАТ "Укрнафта" близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, що належать російській "Татнафти". Про це повідомляє прес-служба національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на пропозицію АРМА та Міненерго.

Зазначається, що керуючим заарештованих активів, які перебувають у Харківській та Полтавській областях, стала найбільша нафтогазовидобувна компанія України "Укрнафта".

"Для недопущення подальших збоїв у функціонуванні активу та з метою його оперативної передачі в управління було використано спеціальну процедуру визначення керуючого за розпорядженням Кабміну, передбачену ст. 21-1 Закону про АРМА" , - йдеться у повідомленні.

Наразі головним завданням для нового керуючого є відновлення роботи автозаправних комплексів та забезпечення доходів бюджету від їхнього комерційного використання.

За словами голови АРМА Олени Думи, скоординовані дії Національного агентства та Уряду вкотре довели свою ефективність. Відтепер понад сто АЗС забезпечуватимуть стабільність на енергетичному ринку та прибуток державному бюджету, а не російським бенефіціарам.

Нагадаємо, у червні минулого року в Україні наклали арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких - корпорація "Ростех", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнафта".