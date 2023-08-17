Під Куп'янськом росіяни використовують "Шторм-Z" з ув'язнених як у Бахмуті – речник ЗСУ

У районі Куп'янська російські окупанти частково повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи загони "Шторм-Z" із карних злочинців. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, минулої доби на Куп'янському напрямку було дві атаки в районі Синьківки, 18 авіаційних нальотів і 434 обстріли — ворог втратив 41 людину вбитими і 109 пораненими, танк Т-72, бойову машину десанту, гаубицю Мста-Б, три склади боєприпасів, вісім вантажівок та чотири бойові машини піхоти БМП-1.

"Застосовують багато старої техніки, БМП-1 зняли з озброєння до 24 лютого. У нас віддано всі необхідні накази, побудовано ешелоновану оборону, ППО, інженерні загородження, логістику, медицину, систему ураження" , — сказав Череватий.

Також він зазначив, що загарбники використовують тактику, яка частково схожа на бої за Бахмут.