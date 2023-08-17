Мобілізацію та військовий стан знову продовжили: Зеленський підписав

Військовий стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави підписав закон №9532 про продовження військового стану, а також закон №9533 про продовження терміну проведення спільної мобілізації.

Військовий стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні запровадили військовий стан через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зазначимо, що це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Нині в Україні діє загальна мобілізація. Як зазначає військове командування, насамперед проводиться заклик резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військових, які проходили службу.