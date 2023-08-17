СБУ затримала агента, який допомагав РФ готувати удар по Києву

Служба безпеки затримала на Київщині російського агента, який збирав дані про позиції Сил оборони, розташування ремонтних баз із техобслуговування військової техніки та локації електропідстанцій у Києві, повідомляє Новое время.

За даними спецслужби, фігурант за гроші співпрацював з Головним управлінням Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Повідомляється, що у ГРУ сподівалися, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб'єктів місця бойового чергування української ППО.

Розвідувальна інформація потрібна була для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів Росії по Києву та населених пунктах поблизу нього.

Його затримали під час здійснення відеозйомки військової бази ЗСУ, до якої він прикріпляв GPS-координати.

За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Одеси. Він переїхав до Києва та залишав резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці.

Фігуранту повідомили про підозру державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі чоловік під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.