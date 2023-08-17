Росіяни будують нову лінію оборони в Маріупольському районі − Андрющенко

Російські окупанти почали будувати чергову лінію оборони по Нікольському напрямку в Маріупольському районі. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Українська правда.

"Почали активне окопування в районі лісів (Федорівський та Нікольський). Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське − Мангуш)" , – повідомив він.

Він також додав, що по дорозі від Нікольського (Донецька область) до Кінських Роздорів (Запорізька область) спостерігається активність авіації ворога.

Андрющенко повідомив, що на межі Запорізької і Донецької областей активізувались окупанти − помітили їхню авіацію, а також вантажівки з солдатами, які рухаються в сторону Нікольського. Відео з Telegram Андрющенка pic.twitter.com/3SA6EGnQ28 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2023

Крім того, значна кількість вантажівок з живою силою та "мотлохом" окупантів повертається в Нікольську частину Маріупольського району.

Андрющенко зазначив, що загарбники розповідають місцевим, що отримали наказ "отступить за пирамидки".