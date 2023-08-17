Росіяни будують нову лінію оборони в Маріупольському районі − Андрющенко
Російські окупанти почали будувати чергову лінію оборони по Нікольському напрямку в Маріупольському районі. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Українська правда.
"Почали активне окопування в районі лісів (Федорівський та Нікольський). Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське − Мангуш)", – повідомив він.
Він також додав, що по дорозі від Нікольського (Донецька область) до Кінських Роздорів (Запорізька область) спостерігається активність авіації ворога.
Крім того, значна кількість вантажівок з живою силою та "мотлохом" окупантів повертається в Нікольську частину Маріупольського району.
Андрющенко зазначив, що загарбники розповідають місцевим, що отримали наказ "отступить за пирамидки".