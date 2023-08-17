Постачання зброї і плани противника: Зеленський провів селектор

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду. Серед обговорюваних питань – постачання зброї та боєприпасів, плани противника та підготовка енергосистеми до зими.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram.

"Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно" , – зазначив він.

Також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його військово-промислового комплексу (ВПК). Обговорили і підготовку енергосистеми та ППО до зими.

Серед іншого, на нараді йшлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, та евакуацію з Куп’янського району. Також обговорили допомогу постраждалим і будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.