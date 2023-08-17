Постачання зброї і плани противника: Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду. Серед обговорюваних питань – постачання зброї та боєприпасів, плани противника та підготовка енергосистеми до зими.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", – зазначив він.
Також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його військово-промислового комплексу (ВПК). Обговорили і підготовку енергосистеми та ППО до зими.
Серед іншого, на нараді йшлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, та евакуацію з Куп’янського району. Також обговорили допомогу постраждалим і будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.
Разом з тим розглянули і питання функціонування "зернового коридору".
"Перший пішов. Готуємо наступні кроки", – написав президент, маючи на увазі вихід з Одеського порту першого судна після припинення РФ зернової угоди.