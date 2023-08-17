Новий літній рекорд електроспоживання зафіксувало "Укренерго"

В Україні, вчора, 16 серпня, було зафіксовано новий літній рекорд споживання. Внаслідок цього "Укренерго" приймало аварійну допомогу в Румунії. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Вчора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 було зафіксовано новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня" , - пише "Укренерго".

Через зменшення світлового дня та хмарної погоди в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірній час під час піку електроспоживання. Зокрема обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

"Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу в Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Але аварійна допомога - це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока" , - додає прес-служба. -служба.

Наслідки обстрілів

Через нічну атаку було зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Через це сталося знеструмлення 10 тисяч споживачів. Енергоживлення було повністю відновлено.

"Через обстріл було зафіксовано нові пошкодження в електромережах у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів. Відновлення харчування відбувається з дозволу військових і за ситуації з безпекою" , - додає "Укренерго".

Також вдень на дві години було знеструмлено частину споживачів у Миколаєві внаслідок аварійної ситуації.

Як допомогти енергосистемі:

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносіть користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите із приміщення.

Генерації та імпорту не вистачило для покриття потреб населення через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах. Як наслідок, сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.

Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Оператор наголошує, що аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Наразі у ході підготовки до зими тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках. Відтак в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання.

У четвер, 17 серпня, експорт електроенергії з України не здійснюється, натомість триває імпорт зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт.

Також росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській області, наслідок чого було знеструмлено 10 тисяч споживачів. Наразі живлення для всіх споживачів відновлено. Через обстріли були зафіксовані нові пошкодження у електромережах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

Загалом через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів, і відновлення живлення відбувається з дозволу військових та за безпекової ситуації.